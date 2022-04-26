Противник намагається взяти під контроль Рубіжне, Попасну та Мар’їнку - Генштаб

Противник намагається взяти під контроль Рубіжне, Попасну та Мар’їнку - Генштаб

Основною метою залишається забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Угруповання військ ворога ведуть наступальну операцію у Східній операційній зоні.

Основною метою залишається оточення і розгром угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.

"Водночас на Сєверодонецькому напрямку, в межах перегрупування військ, у напрямку Кремінної окупантами переміщено до танкового батальйону зі складу частин 90-ї танкової дивізії, а також понтонно-мостовий підрозділ зі складу 12-ї окремої інженерної бригади Центрального військового округу", - повідомляють у Генштабі.

Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ.

Нагадаємо, що у районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими).

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