"Шахтер" не сумел обыграть "Полесье" в центральном матче 9-го тура УПЛ

"Полесье" – "Шахтер" / © ФК Полесье

"Шахтер" сыграл вничью с "Полесьем" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Житомире завершился со счетом 0:0 .

"Горняки" во второй раз подряд потеряли очки в УПЛ. В прошлом туре подопечные Арды Турана сенсационно потерпели разгромное поражение от ЛНЗ (1:4).

Обзор матча "Полесье" – "Шахтер"

После этого матча "Шахтер" (18 очков) занимает второе место в УПЛ. Дончане на один балл отстают от лидирующего "Кривбасса" и на один пункт опережают "Динамо", которое идет третьим.

"Полесье" с 16 очками располагается на четвертой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре "оранжево-черные" 26 октября сразятся с "Кудровкой", а подопечные Руслана Ротаня днем ранее сыграют против "Оболони".

Перед этим "Шахтер" в четверг, 23 октября, встретится с польской "Легией" во 2-м туре основного раунда Лиги конференций.