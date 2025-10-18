- Дата публикации
"Шахтер" не сумел обыграть "Полесье" в центральном матче 9-го тура УПЛ
"Горняки" во второй раз подряд потеряли очки в чемпионате Украины.
"Шахтер" сыграл вничью с "Полесьем" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Житомире завершился со счетом 0:0.
"Горняки" во второй раз подряд потеряли очки в УПЛ. В прошлом туре подопечные Арды Турана сенсационно потерпели разгромное поражение от ЛНЗ (1:4).
Обзор матча "Полесье" – "Шахтер"
После этого матча "Шахтер" (18 очков) занимает второе место в УПЛ. Дончане на один балл отстают от лидирующего "Кривбасса" и на один пункт опережают "Динамо", которое идет третьим.
"Полесье" с 16 очками располагается на четвертой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.
В следующем туре "оранжево-черные" 26 октября сразятся с "Кудровкой", а подопечные Руслана Ротаня днем ранее сыграют против "Оболони".
Перед этим "Шахтер" в четверг, 23 октября, встретится с польской "Легией" во 2-м туре основного раунда Лиги конференций.