Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины: когда "Динамо" сыграет с "Шахтером"
Кубковое Классическое состоится 29 октября, и начнется в 18:00.
Определены даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
Поединки этой стадии турнира состотся 28, 29 и 30 октября. Участие в них примут команды, которые одержали победы в 1/16 финала.
Очная встреча грандов украинского футбола, киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" состоится в среду, 29 октября, в 18:00.
Победители одноматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал. Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти – без дополнительных таймов.
Даты и время матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Вторник, 28 октября
12:00 "Чернигов" (Чернигов) – "Лесное" (Киев)
14:30 "Буковина" (Черновцы) – "Нива" (Тернополь)
14:30 "Локомотив" (Киев) – "Нива" (Винница)
Среда, 29 октября
12:00 "Виктория" (Сумы) – "Ингулец" (Петрово)
14:30 ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов)
18:00 "Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк)
Четверг, 30 октября
12:00 "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) – "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)
17:00 "Металлист 1925" (Харьков) – "Агробизнес" (Волочиск)
Отметим, что "Чернигов" вышел в 1/8 финала благодаря тому, что "Кривбассу" засчитали техническое поражение из-за превышения лимита на легионеров.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".