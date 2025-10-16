- Дата публикации
Андрей Шевченко получил должность в ФИФА
Президент УАФ избран главой Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и глава комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль вошли в состав постоянных комитетов ФИФА.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Шевченко был избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА, а Монзуль – членом комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.
Главы и члены постоянных комитетов ФИФА были избраны на срок четыре года (2025-2029).
Напомним, 25 января 2024 года Шевченко стал новым президентом УАФ. Легенда украинского футбола сменил на посту ранее отстраненного Андрея Павелко, который возглавлял организацию с 2015 года.
В начале апреля 2025 года Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА.