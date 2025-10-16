ТСН в социальных сетях

Андрей Шевченко получил должность в ФИФА

Президент УАФ избран главой Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА.

Автор публикации
Максим Приходько
Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / © УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и глава комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль вошли в состав постоянных комитетов ФИФА.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Шевченко был избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА, а Монзуль – членом комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.

Главы и члены постоянных комитетов ФИФА были избраны на срок четыре года (2025-2029).

Напомним, 25 января 2024 года Шевченко стал новым президентом УАФ. Легенда украинского футбола сменил на посту ранее отстраненного Андрея Павелко, который возглавлял организацию с 2015 года.

В начале апреля 2025 года Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА.

