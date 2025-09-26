"Динамо" сыграет против "Шахтера": результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины по футболу / © УАФ

В пятницу, 26 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Участие в ней принял и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

На этой стадии турнира сыграют команды, которые одержали победы в 1/16 финала:

Клубы УПЛ (5): "Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк, "Металлист 1925" Харьков, "Рух" Львов, ЛНЗ Черкассы;

Клубы Первой лиги (7): "Виктория" Сумы, "Феникс-Мариуполь", "Буковина" Черновцы, "Нива" Тернополь, "Агробизнес" Волочиск, "Ингулец" Петрово, "Чернигов";

Клубы Второй лиги (3): "Лесное" Киев, "Нива" Винница, "Локомотив" Киев;

Клуб аматорской лиги (1): "Агротех" Тишковка.

Как и на предыдущих стадиях, жребий был абсолютно "слепым", то есть любой мог выпасть любому.

Жеребьевка определила, что уже в 1/8 финала "Динамо" сыграет с "Шахтером". Базовые дни проведения матчей этой стадии турнира – 28-30 октября.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

"Локомотив" (Киев) – "Нива" (Винница)

"Чернигов" (Чернигов) – "Лесное" (Киев)

"Металлист 1925" (Харьков) – "Агробизнес" (Волочиск)

"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк)

"Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) – "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)

"Буковина" (Черновцы) – "Нива" (Тернополь)

"Виктория" (Сумы) – "Ингулец" (Петрово)

ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов)

Триумфаторы одноматчевых противостояний выйдут в 1/4 финала. Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время победитель будет определяться в серии пенальти – без дополнительных таймов.

Отметим, что "Чернигов" вышел в 1/8 финала благодаря тому, что "Кривбассу" засчитали техническое поражение из-за превышения лимита на легионеров.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".