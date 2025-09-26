- Дата публикации
"Динамо" сыграет против "Шахтера": результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
"Динамо" и "Шахтер" сойдутся в борьбе за выход в четвертьфинал национального Кубка.
В пятницу, 26 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
Участие в ней принял и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
На этой стадии турнира сыграют команды, которые одержали победы в 1/16 финала:
Клубы УПЛ (5): "Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк, "Металлист 1925" Харьков, "Рух" Львов, ЛНЗ Черкассы;
Клубы Первой лиги (7): "Виктория" Сумы, "Феникс-Мариуполь", "Буковина" Черновцы, "Нива" Тернополь, "Агробизнес" Волочиск, "Ингулец" Петрово, "Чернигов";
Клубы Второй лиги (3): "Лесное" Киев, "Нива" Винница, "Локомотив" Киев;
Клуб аматорской лиги (1): "Агротех" Тишковка.
Как и на предыдущих стадиях, жребий был абсолютно "слепым", то есть любой мог выпасть любому.
Жеребьевка определила, что уже в 1/8 финала "Динамо" сыграет с "Шахтером". Базовые дни проведения матчей этой стадии турнира – 28-30 октября.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
"Локомотив" (Киев) – "Нива" (Винница)
"Чернигов" (Чернигов) – "Лесное" (Киев)
"Металлист 1925" (Харьков) – "Агробизнес" (Волочиск)
"Динамо" (Киев) – "Шахтер" (Донецк)
"Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) – "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)
"Буковина" (Черновцы) – "Нива" (Тернополь)
"Виктория" (Сумы) – "Ингулец" (Петрово)
ЛНЗ (Черкассы) – "Рух" (Львов)
Триумфаторы одноматчевых противостояний выйдут в 1/4 финала. Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время победитель будет определяться в серии пенальти – без дополнительных таймов.
Отметим, что "Чернигов" вышел в 1/8 финала благодаря тому, что "Кривбассу" засчитали техническое поражение из-за превышения лимита на легионеров.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".