"Динамо" в пятый раз подряд потеряло очки в УПЛ

"Заря" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Реклама

"Динамо" сыграло вничью с "Зарей" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второго тайма "бело-синие" открыли счет – на 61-й минуте Виталий Буяльский замкнул прострел Александра Караваева.

Однако на 84-й минуте луганчане отыгрались – Филипп Будковский забил гол после подачи Неманьи Анджушича.

Реклама

Обзор матча "Заря" – "Динамо"

"Динамо" потеряло очки в пятом подряд матче УПЛ. Ранее подопечные Александра Шовковского сыграли вничью против "Оболони" (2:2), "Александрии" (2:2), "Карпат" (3:3) и "Металлиста 1925" (1:1).

После этого матча киевляне с 17 очками занимают второе место в таблице УПЛ, отставая на 2 балла от лидера "Кривбасса". "Заря" с 12 пунктами находится на девятой позиции.

В следующем туре "Динамо" 26 октября примет "Кривбасс", а подопечные Виктора Скрипника 24 октября сразятся с "Вересом".

Перед этим динамовцы в четверг, 23 октября, на выезде сыграют с турецким "Самсунспором" во 2-м туре основного раунда Лиги конференций.