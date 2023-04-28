"Шахтер" одержал волевую победу над "Колосом" и укрепил лидерство в УПЛ (видео)

"Шахтер" обыграл "Колос" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке закончился со счетом 1:3 .

Первый тайм остался за хозяевами поля. Гол Павла Ориховского на 13-й минуте позволил "Колосу" уйти на перерыв в роли лидера.

Однако во второй половине встречи команда Игоря Йовичевича оформила камбэк. Сначала на 47-й минуте счет сравнял Артем Бондаренко, реализовав пенальти.

А спустя еще пять минут Бондаренко отдал ассист, а Лассина Траоре вывел "оранжево-черных" вперед.

Донецкий Шахтер довольно быстро выходит вперед в матче с Колосом во 2-м тайме — 2:1 ⚽⚽ #Football #UPL #Goals — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) April 28, 2023

Точку в игре на 80-й минуте поставил новичок "горняков" Кевин Келси, который перед этим вышел на замену.

"Шахтер" (56 очков) продолжает занимать первое место в УПЛ, опережая "Днепр-1" на 8 баллов. Правда, днепряне провели на две игры меньше. "Колос" (30 пунктов) идет на 6-й позиции.

В следующем туре "горняки" 3 мая сыграют с "Минаем", а ковалевцы в тот же день встретятся с "Черноморцем".

Читайте также:

Усиление на будущее: "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего легионера

"Динамо" в большинстве обыграло аутсайдера УПЛ в дебютном матче под руководством Шовковского

"Верес" в "перестрелке" одолел худшую команду УПЛ и прервал свою антирекордную серию (видео)