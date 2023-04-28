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"Шахтер" одержал волевую победу над "Колосом" и укрепил лидерство в УПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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"Шахтер" одержал волевую победу над "Колосом" и укрепил лидерство в УПЛ (видео)

"Колос" – "Шахтер" / Фото: УПЛ

"Горняки" сумели переломить ход игры во втором тайме.

"Шахтер" обыграл "Колос" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке закончился со счетом 1:3.

Первый тайм остался за хозяевами поля. Гол Павла Ориховского на 13-й минуте позволил "Колосу" уйти на перерыв в роли лидера.

Однако во второй половине встречи команда Игоря Йовичевича оформила камбэк. Сначала на 47-й минуте счет сравнял Артем Бондаренко, реализовав пенальти.

А спустя еще пять минут Бондаренко отдал ассист, а Лассина Траоре вывел "оранжево-черных" вперед.

Точку в игре на 80-й минуте поставил новичок "горняков" Кевин Келси, который перед этим вышел на замену.

"Шахтер" (56 очков) продолжает занимать первое место в УПЛ, опережая "Днепр-1" на 8 баллов. Правда, днепряне провели на две игры меньше. "Колос" (30 пунктов) идет на 6-й позиции.

В следующем туре "горняки" 3 мая сыграют с "Минаем", а ковалевцы в тот же день встретятся с "Черноморцем".

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Дата публикации
Просмотры
241
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