Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Старт дан: Украина завоевала первые награды на Паралимпийских играх-2020

Дата публикации
Просмотры
343
Старт дан: Украина завоевала первые награды на Паралимпийских играх-2020

Associated Press

Медали завоеваны в фехтовании и плавании.

Украинка Евгения Бреус принесла стране первую награду на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Наша соотечественница стала третьей в фехтовании на инвалидных креслах.

В поединке за "бронзу" Бреус со счетом 15:10 победила представительницу Венгрии Еву Андреа Хаджмаси.

Также Антон Коль завоевал серебряную награду в плавании на спине на дистанции 100 метров.

Смотрите также: Паралимпийские игры-2020: главное о предстоящих соревнованиях в Токио

  • Паралимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
  • Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.
Следующая публикация