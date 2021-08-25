Старт дан: Украина завоевала первые награды на Паралимпийских играх-2020

Медали завоеваны в фехтовании и плавании.

Украинка Евгения Бреус принесла стране первую награду на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Наша соотечественница стала третьей в фехтовании на инвалидных креслах.

В поединке за "бронзу" Бреус со счетом 15:10 победила представительницу Венгрии Еву Андреа Хаджмаси.

Также Антон Коль завоевал серебряную награду в плавании на спине на дистанции 100 метров.

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Паралимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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