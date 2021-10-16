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Супергол плюс ассист: украинец Коваленко стал героем матча Серии А

Супергол плюс ассист: украинец Коваленко стал героем матча Серии А

twitter.com/acspezia

Это дебютные результативные действия Виктора за итальянский клуб.

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко, который на правах аренды выступает за "Специю", принес своей команде победу в матче 8-го тура итальянской Серии А с "Салернитаной".

25-летний украинец вышел на поле в стартовом составе. На 51-й минуте Коваленко отдал результативный пас, который превратил в гол словацкий нападающий Давид Стрелец.

А на 76-й минуте Виктор и сам поразил ворота соперников, нанеся роскошный удар в дальний угол из-за пределов штрафной площадки.

Отметим, что Коваленко проводил третий матч за "Специю". Это его первые результативные действия за итальянский клуб.

  • Поединок завершился победой "Специи" со счетом 2:1.
  • Команда Коваленко, набрав 7 очков, поднялась на 15-ю строчку в Серии А. "Салернитана" с 4 баллами идет 19-й.
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