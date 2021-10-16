Супергол плюс ассист: украинец Коваленко стал героем матча Серии А

Это дебютные результативные действия Виктора за итальянский клуб.
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко, который на правах аренды выступает за "Специю", принес своей команде победу в матче 8-го тура итальянской Серии А с "Салернитаной".
25-летний украинец вышел на поле в стартовом составе. На 51-й минуте Коваленко отдал результативный пас, который превратил в гол словацкий нападающий Давид Стрелец.
А на 76-й минуте Виктор и сам поразил ворота соперников, нанеся роскошный удар в дальний угол из-за пределов штрафной площадки.
⏱ | 76 '— Spezia Calcio (@acspezia) October 16, 2021
⚽️ KOVALENKOOOOOOO! CHE GOOOOOOOOOOL!
Destro dalla distanza imparabile !!! #SpeziaSalernitana 2-1 pic.twitter.com/8VdAxiSG2M
TOP BINS!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 16, 2021
Kovalenko’s finish for Spezia today (2-1) - coming from outside the box
He also got an assist earlier too
With Ukraine lacking some creativity of late…
Petrakov has ENTERED the chat pic.twitter.com/CdXdkZfAT3
Отметим, что Коваленко проводил третий матч за "Специю". Это его первые результативные действия за итальянский клуб.
- Поединок завершился победой "Специи" со счетом 2:1.
- Команда Коваленко, набрав 7 очков, поднялась на 15-ю строчку в Серии А. "Салернитана" с 4 баллами идет 19-й.