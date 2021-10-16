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Ситуация на Донбассе: боевики палят из пулеметов и гранатометов

Ситуация на Донбассе: боевики палят из пулеметов и гранатометов

УНИАН

Противник продолжает нарушать режим тишины.

С начала суток на Донбассе пророссийские боевики шесть раз открыли огонь по позициям ООС.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Боевики стреляли:

  • в направлении Луганского обстреливали из гранатометов различных систем;
  • в сторону Новотошковское вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
  • у Красногоровки боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новолуганское вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Крымского применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы;
  • у Широкино обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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