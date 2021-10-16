Ситуация на Донбассе: боевики палят из пулеметов и гранатометов

Противник продолжает нарушать режим тишины.
С начала суток на Донбассе пророссийские боевики шесть раз открыли огонь по позициям ООС.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Боевики стреляли:
- в направлении Луганского обстреливали из гранатометов различных систем;
- в сторону Новотошковское вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
- у Красногоровки боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новолуганское вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Крымского применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы;
- у Широкино обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.