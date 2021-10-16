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Супергол плюс асист: українець Коваленко став героєм матчу Серії А

Супергол плюс асист: українець Коваленко став героєм матчу Серії А

twitter.com/acspezia

Це дебютні результативні дії Віктора за італійський клуб.

Український півзахисник "Аталанти" Віктор Коваленко, який на правах оренди виступає за "Спецію", приніс своїй команді перемогу в матчі 8-го туру італійської Серії А з "Салернітаною".

25-річний українець вийшов на поле у стартовому складі. На 51-й хвилині Коваленко віддав результативний пас, який перетворив у гол словацький нападник Давід Стрелец.

А на 76-й хвилині Віктор і сам вразив ворота суперників, завдавши розкішного удару в дальній кут з-за меж штрафного майданчика.

Зазначимо, що Коваленко проводив третій матч за "Спецію". Це його перші результативні дії за італійський клуб.

  • Поєдинок завершився перемогою "Спеції" з рахунком 2:1.
  • Команда Коваленка, набравши 7 очок, піднялася на 15-ту сходинку Серії А. "Салернітана" з 4 балами йде 19-ю.
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