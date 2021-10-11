Свитолина одержала волевую победу в длительном поединке на турнире в Индиан-Уэллсе

Свитолина одержала волевую победу в длительном поединке на турнире в Индиан-Уэллсе

Элина уступила в первом сете, но нашла в себе силы выиграть два следующих.

Лучшая теннисистка Украины и седьмая в мировом рейтинге, Элина Свитолина вышла в четвертый раунд турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В рамках 1/16 финала соревнований 27-летняя украинка не без проблем справилась с румынкой Сораной Кырстей (№40 в рейтинге WTA и 32 — на турнире, прим.). Встреча, продолжавшаяся два часа и 32 минуты, завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6.

Отметим, что за это время Свитолина сделала шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и выиграла четыре из пяти "брейков".

Таким образом, украинка, посеянная на этом турнире под четвертым номером, вышла в 1/8 финала. Там Свитолину ждет Джессика Пегула (США), которая на пути к матчу с Еленой победила соотечественницу Слоан Стивенс (6:2, 6:3) и итальянку Ясмине Паолини (6:4, 6:1). Первый круг соревнований, как и Свитолина, Пегула пропускала.

Поединок Свитолина — Пегула состоится вечером 12 октября;

Эта победа позволила украинке подняться на десятке место в чемпионской гонке для участия в Итоговом турнире.

Добавим, что Элина последней из украинок осталась на этом турнире. В рамках первого раунда соревнования покинули Екатерина Козлова и Ангелина Калинина. Во втором круге "зачехлили" свои ракетки Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые уступили Симоне Халеп (Румыния) — 6:7, 1:6 и Пауле Бадосе (Испания) — 4:6, 6:2, 2:6 соответственно.

Турнир в Индиан-Уэллсе 2020 отменили из-за коронавируса ;

; Действующей победительницей является Бьянка Андрееску (Канада).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку