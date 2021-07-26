Свитолина совершила камбэк и продралась в 1/8 финала Олимпиады-2020

Свитолина совершила камбэк и продралась в 1/8 финала Олимпиады-2020

Украинская спортсменка в напряженной трехсетовой дуэли обыграла австралийку Айлу Томлянович.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг личного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В 1/16 финала наша шестая ракетка планеты в невероятно сложном поединке одолела Айлу Томлянович из Австралии (№51 WTA). Встреча длилась 2 часа и 23 минуты.

Свитолина проиграла первый сет, но собралась и перевернула игру, выиграв две следующие партии. В итоге, победа главной надежды украинского тенниса - 4:6, 6:3, 6:4.

В 1/8 финала Свитолина сыграет против представительницы Греции Марии Саккари - полуфиналистки Roland Garros-2021.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что сестры Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира Олимпиады-2020.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Перед стартом третьего дня Олимпиады в Токио в активе Украины две "бронзы", которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 26 июля в нашей онлайн-трансляции.

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