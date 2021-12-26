"Тоттенхэм" разгромно победил "Кристал Пелас" и поднялся в зону Лиги Европы

"Тоттенхэм" разгромно победил "Кристал Пелас" и поднялся в зону Лиги Европы

"Шпоры" отомстили "орлам" за разгром в четвертом туре.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал на своем поле "Кристал Пелас". Поединок завершился разгромной победой "шпор" – 3:0.

В первом тайме гостей огорчили Гарри Кейн и Лукас Моура. На 37-й минуте "орлы" остались в меньшинстве — второе предупреждение получил Уилфрид Заа.

Точку в матче поставил Сон Хин Мин. Ассистировал корейцу Моура, записавший на свой счет кроме гола две результативные передачи.

"Тоттенхэм" с 29 очками вышел на пятую строчку АПЛ. У "шпор" остается три игры в запасе. "Кристал Пелас" на 12-й позиции.

В следующем туре команда Конте встретится с "Саутгемптоном", а "Кристал Пелас" сыграет с "Норвичем"

Читайте также:

"Арсенал" устроил разгром аутсайдеру АПЛ и закрепился в зоне Лиги чемпионов

"Вест Хэм" с Ярмоленко не смог удержать ничью с аутсайдером АПЛ

Безумный Boxing Day: "Манчестер Сити" с Зинченко победил "Лестер" в суперголевом матче АПЛ