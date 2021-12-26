"Вест Хэм" с Ярмоленко не смог удержать ничью с аутсайдером АПЛ

"Вест Хэм" с Ярмоленко не смог удержать ничью с аутсайдером АПЛ

Команды забили пять голов на двоих.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" принимал на своем поле "Саутгемптон". В первый игровой день рождественского периода — Boxing Day — "молотобойцы" потерпели поражение — 2:3.

Гости открыли счет уже на 8-й минуте – отличился Мохамед Эльюнусси. "Вест Хэм" смог ответить только на 49-й минуте. Автором гола стал Майкл Антонио.

В середине второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев и Джеймс Уорд Прауз его реализовал. Но уже через три минуты Саид Бенрахма снова сравнял счет.

Точку в поединке поставил Ян Бенднарек, забивший решающий гол с передачи Уорда-Прауза.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко провел почти весь поединок на скамье запасных и вышел на замену на 81-й минуте.

После этого матча Саутгемптон набрал 20 очков и переместился на 14 место в турнирной таблице АПЛ. "Вест Хэм" опустился на шестую позицию.

В следующем туре "молотобойцы" встретятся с "Уотфордом", а "Саутгемптон" сыграет с "Тоттенхэмом".

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