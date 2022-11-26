Третья победа в сезоне: "Ингулец" вырвался из зоны вылета УПЛ

В субботу, 26 ноября, в рамках пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23 "Ингулец" минимально победил ровеньский "Верес". Матч завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол поединка забил на 13-й минуте Артем Ситало. Во втором тайме "Верес" мог сравнять счет, но Алексей Паламарчук справился со всеми четырьмя ударами в створ ворот.

До конца поединка ровенская команда не смогла вырвать победу. В конце матча "Верес" еще и остался в меньшинстве — арбитр удалил Владислава Шарая за вторую желтую.

После этого матча "Ингулец" набрал 13 очков и находится на 12-й позиции турнирной таблицы. "Верес" с 17 баллами на 8-й позиции.

В следующем туре после зимнего перерыва "Верес" 4 марта дома встретится с "Черноморцем", а "Ингулец" в этот же день на выезде сыграет с киевским "Динамо".

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