Трубин помог "Бенфике" одержать разгромную победу в матче чемпионата Португалии (видео)

"Орлы" продолжают бороться за чемпионство в португальской лиге.

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина одержала разгромную победу над "Эштрелой Амадорой" в выездном матче 19-го тура чемпионата Португалии. Поединок завершился со счетом 1:4 .

Первыми в этой встрече забили хозяева – Лео Жаба на 28-й минуте воспользовался провалом в обороне "Бенфики" и поразил ворота Трубина.

Однако "орлам" еще до перерыва удалось не только отыграться, но и выйти вперед. На 44-й минуте отличился Артур Кабрал, а на 45+1-й минуте точный удар нанес Рафа Силва.

Во втором тайме подопечные Роджера Шмидта развили свое преимущество. На 52-й минуте забил Николас Отаменди, а в компенсированное время Маркос Леонардо сделал счет разгромным.

За весь матч Трубин совершил три сейва, чем помог своей команде одержать уверенную победу.

Обзор матча "Эштрела Амадора" – "Бенфика"

"Бенфика" (48 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидера "Спортинга" всего на один балл. "Эштрела Амадора" (18 пунктов) находится на 14-й позиции.

В следующем туре португальской лиги команда Трубина 4 февраля примет "Жил Висенте".

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