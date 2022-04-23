Украина одержала победу над Норвегией в благотворительном шахматном матче

Украина одержала победу над Норвегией в благотворительном шахматном матче

В субботу, 23 апреля, прошла благотворительная шахматная встреча между Украиной и Норвегией, которая завершилась в пользу нашей команды.

Шахматный поединок между украинцами и норвежцами был посвящен поддержке Украины в полномасштабной войне, которую 24 февраля развязала на территории нашей страны Российская Федерация.

Матч Украина - Норвегия состоялся в онлайн-формате с контролем времени 10 минут + 10 секунд на ход. В нем приняли участие по четыре шахматиста из каждой страны.

Уже в первом раунде встретились лидеры команд - бывший второй номер мирового рейтинга из Украины Василий Иванчук и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Выиграл эту дуэль черными фигурами норвежский гроссмейстер.

Однако дальше Карлсен потерпели два поражения от украинцев. Победить лучшего шахматиста планеты смогли Юрий Кузубов и Кирилл Шевченко.

В целом Украина не проиграла норвежцам ни одного раунда и одержала уверенную итоговую победу со счетом 11:5 (2,5:1,5; 3:1; 2,5:1,5; 3:1).

Все собранные в результате проведения этого матча средства будут направлены для помощи украинцам, которые пострадали от войны с российскими оккупантами.

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