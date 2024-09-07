Украина выборола 19-е "золото" на Паралимпиаде-2024

Украина завоевала еще одну золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Анастасия Гарник победила в соревнованиях по дзюдо (вес более 70 кг, класс J1).

В финале Гарник уже на 32-й секунде иппоном одолела бразильянку Эрику Зоагу.

Перед этим украинка в четвертьфинале за 31 секунду осилила представительницу Узбекистана Ферузу Эргашеву, а в полуфинале тоже на первой минуте победила американку Кристеллу Гарсию.

Для 28-летней Анастасии это первая в карьере медаль на Паралимпийских играх. На своей дебютной Паралимпиаде в Токио-2020 она стала пятой, уступив в полуфинале.

Это 19-я золотая медаль Украины на Паралимпийских играх в Париже. Суммарно в копилке "сине-желтых" уже 72 медали: 19 золотых, 23 серебряные и 30 бронзовых.

Украина занимает седьмое место в медальном зачете и идет пятой по количеству наград.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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