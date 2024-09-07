Україна виборола 19-те "золото" на Паралімпіаді-2024

Україна завоювала ще одну золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Анастасія Гарник перемогла у змаганнях з дзюдо (вага понад 70 кг, клас J1).

У фіналі Гарник уже на 32-й секунді іппоном здолала бразилійку Еріку Зоагу.

Перед цим українка у чвертьфіналі за 31 секунду подужала представницю Узбекистану Ферузу Ергашеву, а в півфіналі теж на першій хвилині перемогла американку Крістеллу Гарсію.

Для 28-річної Анастасії це перша в кар'єрі медаль на Паралімпійських іграх. На своїй дебютній Паралімпіаді у Токіо-2020 вона стала п'ятою, поступившись у півфіналі.

Це 19-та золота медаль України на Паралімпійських іграх у Парижі. Сумарно у скарбничці "синьо-жовтих" уже 72 медалі: 19 золотих, 23 срібні та 30 бронзових.

Україна посідає сьоме місце в медальному заліку та йде п'ятою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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