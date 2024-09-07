Украина завоевала 18-е "золото" на Паралимпийских играх-2024

Украина завоевала еще одну золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Виктор Дидух выиграл одиночный турнир по настольному теннису (класс MS8).

В финале украинец в 5-сетовом поединке победил китайца Шуай Жао (11:7, 4:11, 11:8, 9:11, 11:8).

Для Дидуха это уже вторая медаль на Играх в Париже. Ранее он вместе с Ириной Шинкаревой завоевал "бронзу" в миксте парного турнира по настольному теннису.

Паралимпиада-2024 – третья в карьере Дидуха. До этого Виктор выигрывал командное золото в Рио-2016, а также серебряные медали в одиночном и мужском парном турнирах в Токио-2020.

Это 18-я золотая медаль Украины на Паралимпийских играх в Париже и 70-я в целом. На данный момент в копилке "сине-желтых" уже 70 медалей: 18 золотых, 23 серебряные и 29 бронзовых.

Украина поднялась на седьмое место в медальном зачете и идет пятой по количеству наград.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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