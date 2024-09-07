Україна здобула 18-те "золото" на Паралімпійських іграх-2024

Україна завоювала ще одну золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Віктор Дідух виграв одиночний турнір з настільного тенісу (клас MS8).

У фіналі українець у 5-сетовому поєдинку переміг китайця Шуай Жао (11:7, 4:11, 11:8, 9:11, 11:8).

Для Дідуха це вже друга медаль на Іграх у Парижі. Раніше він разом з Іриною Шинкарьовою здобув "бронзу" в міксті парного турніру з настільного тенісу.

Паралімпіада-2024 – третя в кар'єрі Дідуха. До цього Віктор вигравав командне "золото" у Ріо-2016, а також срібні медалі в одиночному та чоловічому парному турнірах у Токіо-2020.

Це 18-та золота медаль України на Паралімпійських іграх у Парижі та 70-та загалом. Станом на зараз у скарбничці "синьо-жовтих" уже 70 медалей: 18 золотих, 23 срібні та 29 бронзових.

Україна піднялася на сьоме місце в медальному заліку та йде п'ятою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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