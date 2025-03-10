Украина завоевала "золото" чемпионата Европы-2025 по пулевой стрельбе

Сергей Кулиш стал лучшим в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.

Украинец Сергей Кулиш завоевал золотую медаль на чемпионате Европы 2025 по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке.

На континентальном первенстве наш 31-летний соотечественник триумфовал в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.

Кулиш преодолел квалификацию с шестым результатом (630,4 очка) и вышел в финал, где набрал 252 балла. В напряженной борьбе за "золото" украинец на 0,3 очка обошел "нейтрального" Илью Марсова. "Бронзу" взял хорват Миран Маричич (229,6 очка).

Кулиш впервые в карьере выиграл личное "золото" чемпионата Европы. До сих пор на континентальном уровне он побеждал только в 2024 году в мужском трио со Святославом Гудзием и Олегом Царьковым. Эта медаль стала для Сергея четвертой на уровне взрослых Евро.

Отметим, что Кулиш является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В Рио-де-Жанейро-2016 он выиграл медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а в Париже-2024 завоевал награду в стрельбе из винтовки в трех положениях на дистанции 50 метров.

На Евро-2025 сборная Украины сейчас имеет две медали. Кроме "зотота" Кулиша, "бронзу" командного турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров завоевали Виктор Банькин, Олег Омельчук и Павел Коростылев.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в третий раз подряд выиграла "золото" чемпионата Европы в помещении.

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