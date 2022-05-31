Украинка стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинская тяжеловес Мария Гангур выиграла золотую медаль на континентальном первенстве, которое продолжается в албанской Тиране.

Украинка выиграла три медали в весовой категории до 64 кг, две из которых золотые.

Гангур выиграла малую золотую медаль в рывке (102 кг) и малую бронзовую медаль в толчке (120 кг).

С суммарным результатом 222 кг Гангур заняла первое место, опередив Нурай Гунгор из Турции на 3 кг.

Тяжелоатлетка впервые в карьере стала чемпионкой Европы на взрослом уровне.

На чемпионате Европы в Тиране украинские тяжелоатлеты уже выиграли 11 медалей (золотых – четыре).

Напомним, что украинская тяжеловеса Ангелина Ломачинская тоже удачно выступила на чемпионате Европы.

Читайте также:

Впервые за 14 лет: украинская теннисистка вышла в парный полуфинал Roland Garros

Украинская теннисистка с победы стартовала на турнире в Италии

Украинка завоевала второе подряд "золото" на престижном турнире по маунтинбайку в Словении