Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Марія Гангур виграла золоту медаль на континентальній першості, яка триває в албанській Тірані.
Українка виграла три медалі у ваговій категорії до 64 кг, дві з яких золоті.
Гангур виграла малу золоту медаль у ривку (102 кг) та малу бронзову медаль у поштовху (120 кг).
Із сумарним результатом у 222 кг Гангур зайняла перше місце, випередивши Нурай Гунгор із Туреччини на 3 кг.
- Важкоатлетка вперше у кар'єрі стала чемпіонкою Європи на дорослому рівні.
- На чемпіонаті Європи у Тирані українські важкоатлети вже виграли 11 медалей (золотих – чотири).
Нагадаємо, що українська важкоатлетка Ангеліна Ломачинська теж вдало виступила на чемпіонаті Європи.
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