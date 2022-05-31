Українська тенісистка з перемоги стартувала на турнірі в Італії

Українська тенісистка з перемоги стартувала на турнірі в Італії

Українка Катаріна Завацька стартувала з перемоги на ґрунтовому 60-тисячнику ITF в Італії.

У першому колі українка обіграла 31-річну італійку Мартіну Ді Джузеппе.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 38 хвилин.

Далі за сіткою Деспіна Папаміхаїл із Греції або Малене Хельго з Норвегії.

Нагадаємо, що минулого місяця Завацька виграла перший парний титул у кар'єрі.

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