Умер уникальный олимпийский чемпион по легкой атлетике

Вряд ли кто-нибудь сможет хотя бы повторить его достижения.

На 77 году жизни скончался легендарный олимпийский чемпион по легкой атлетике — Виктор Санеев.

Об этом сообщает НОК Грузии. Причиной смерти стал инфаркт.

Санеев обладает уникальным достижением, ведь он – единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он выиграл золото на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов, а на Олимпиаде 1980 завоевал "серебряную" медаль.

Кроме того, Санеев трижды обновлял мировой рекорд в тройном прыжке – 17,23 м, 17,39 м и 17,44 м.

Санеев родился в Сухуме и на международной арене представлял СССР. А после развала Союза переехал с семьей в Австралию. Сначала работал развозчиком пиццы, затем устроился учителем физкультуры в школе. Продал свои олимпийские медали. Позже ему удалось получить работу тренера по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс.

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