На Кубани казак запустил фейерверк в голову полицейскому: коп умер

На Кубани казак запустил фейерверк в голову полицейскому: коп умер

Инцидент произошёл сразу после полуночи 1 января. У пострадавшего инспектора была открытая черепно-мозговая травма.

На Кубани (Россия) в новогоднюю ночь фейерверк попал в голову 35-летнему инспектору ДПС. От полученных травм мужчина скончался.

Об этом сообщает "Подъем".

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Инцидент произошёл сразу после полуночи 1 января. У пострадавшего инспектора была открытая черепно-мозговая травма. Полицейский умер в больнице, не приходя в сознание.

По информации местных росСМИ, фейерверк запустил казак-дружинник, дежуривший вместе с полицейскими.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине новогодний салют запустили в толпу людей (видео).

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