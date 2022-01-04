На Кубани казак запустил фейерверк в голову полицейскому: коп умер

Инцидент произошёл сразу после полуночи 1 января. У пострадавшего инспектора была открытая черепно-мозговая травма.
На Кубани (Россия) в новогоднюю ночь фейерверк попал в голову 35-летнему инспектору ДПС. От полученных травм мужчина скончался.
Об этом сообщает "Подъем".
Инцидент произошёл сразу после полуночи 1 января. У пострадавшего инспектора была открытая черепно-мозговая травма. Полицейский умер в больнице, не приходя в сознание.
По информации местных росСМИ, фейерверк запустил казак-дружинник, дежуривший вместе с полицейскими.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине новогодний салют запустили в толпу людей (видео).
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