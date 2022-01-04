Помер унікальний олімпійський чемпіон із легкої атлетики

Навряд хтось зможе бодай повторити його досягнення.

На 77 році життя помер легендарний олімпійський чемпіон із легкої атлетики - Віктор Санєєв.

Про це повідомляє НОК Грузії. Зазначається, що причиною смерті став інфаркт.

Санєєв володіє унікальним досягненням, адже він - єдиний в історії триразовий олімпійський чемпіон у потрійному стрибку. Він виграв золото на Олімпійських іграх 1968, 1972 і 1976 років, а на Олімпіаді 1980 року завоював "срібну" медаль.

Окрім того, Санєєв тричі оновлював світовий рекорд у потрійному стрибку – 17,23 м, 17,39 м та 17,44 м.

Санєєв народився в Сухумі і на міжнародній арені представляв СРСР. А після розвалу Союзу переїхав із сім'єю до Австралії. Спочатку працював розвізником піци, потім влаштувався учителем фізкультури у школі. Продав свої олімпійські медалі. Пізніше йому вдалося отримати роботу тренера зі стрибків в Інституті спорту штату Новий Південний Уельс.

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