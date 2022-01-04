Назвали найбезпечнішу авіакомпанію в світі - рейтинг

Експерти проаналізували індекс ризику 25 авіакомпаній.
Центр оцінки даних про катастрофи Jet Airliner (JACDEC) склав рейтинг найбезпечніших авіаперевізників за результатами 2021 року. Третій рік поспіль перше місце у переліку посідає авіакомпанія Emirates Airlines.
Про це повідомляє dpa-international із посиланням на рейтинг, який підготували Гамбурзьке бюро авіаційної безпеки JACDEC у співпраці із журналом Aero International.
Експерти проаналізували індекс ризику 25 авіакомпаній. Відтак, за їхніми результатами до ТОП-5 набезпечніших авіаперевізників віднесли:
- Emirates Airlines – 95,05%;
- KLM – 93,31%;
- JetBlue – 91,61%;
- Delta – 91,55%;
- EasyJet – 91,28%.
Вперше JACDEC також опублікував регіональні рейтинги, в яких порівнюються найбільші авіакомпанії світу в одному з чотирьох регіонів. У Європі рейтинг очолює KLM з індексом ризику 93,31%. На другому місці Finnair (93,16), а на третьому Air Europa (93,12%).
Раніше повідомляли, що Wizz Air назавжди видалив із розкладу 84 рейси за міжнародними маршрутами. Перелів маршрутів - за цим посиланням.
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