Назвали найбезпечнішу авіакомпанію в світі - рейтинг

Експерти проаналізували індекс ризику 25 авіакомпаній.

Центр оцінки даних про катастрофи Jet Airliner (JACDEC) склав рейтинг найбезпечніших авіаперевізників за результатами 2021 року. Третій рік поспіль перше місце у переліку посідає авіакомпанія Emirates Airlines.

Про це повідомляє dpa-international із посиланням на рейтинг, який підготували Гамбурзьке бюро авіаційної безпеки JACDEC у співпраці із журналом Aero International.

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Експерти проаналізували індекс ризику 25 авіакомпаній. Відтак, за їхніми результатами до ТОП-5 набезпечніших авіаперевізників віднесли:

Emirates Airlines – 95,05%;

KLM – 93,31%;

JetBlue – 91,61%;

Delta – 91,55%;

EasyJet – 91,28%.

Вперше JACDEC також опублікував регіональні рейтинги, в яких порівнюються найбільші авіакомпанії світу в одному з чотирьох регіонів. У Європі рейтинг очолює KLM з індексом ризику 93,31%. На другому місці Finnair (93,16), а на третьому Air Europa (93,12%).

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