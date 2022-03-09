В шаге от трофея: клуб Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ

В шаге от трофея: клуб Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ

Команда украинского специалиста преодолела полуфинальную стадию.

"Аль-Айн" под руководством украинского тренера Сергея Реброва пробился в финал Кубка лиги ОАЭ.

В ответном матче 1/2 финала команда украинского специалиста дома сыграла вничью с "Аль-Джазирой" (0:0). Поскольку первый поединок завершился со счетом 1:1, то "Аль-Айн" прошел дальше благодаря правилу выездного гола.

В финале клуб Реброва сыграет против "Шабаб Аль-Ахли", который по сумме двух встреч победил "Аль-Вахду" (1:0, 3:1).

Отметим, что в чемпионате ОАЭ "Аль-Айн" продолжает удерживать лидерство, опережая ближайшего преследователя - "Аль-Вахду" - на четыре очка. Именно против главного конкурента в борьбе за чемпионство команда Реброва на выезде проведет следующий матч 12 марта.

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