Внезапно остановилось сердце: в Италии умер младший брат Диего Марадоны

Уго Марадона тоже был профессиональным футболистом.

Уго Марадона, родной брат умершего в конце ноября 2020 года легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, ушел из жизни утром 28 декабря.

Печальным известием поделилась La Gazzetta dello Sport.

Сердце 52-летнего Уго Марадоны перестало биться в Неаполе, где его знаменитый старший брат провел лучшие годы своей карьеры. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Младший брат легендарного Диего Марадоны тоже был профессиональным футболистом. Уго играл за итальянский "Асколи", испанский "Райо Вальекано" и австрийский "Рапид", а также в Японии и Венесуэле.

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