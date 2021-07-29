Ворскла - КуПС: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж поединка второго отборочного раунда.
В четверг, 29 июля, полтавская "Ворскла" проведет ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против финского клуба КуПС.
Команды встретятся в Полтаве. Старт поединка - в 19:00.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча "Ворскла" - КуПС.
Первый матч в Финляндии завершился вничью 2:2. Подопечные Юрия Максимова упустили победу на последних секундах. Напомним, с этого сезона УЕФА отмени правило выездного гола в еврокубках.
- В случае преодоления 2-го квалифай-раунда "Ворскла" встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция).
- Поединки третьего раунда Лиги конференций будут сыграны 5-го и 12 августа.