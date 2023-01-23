"Я видел сосиски, которые больше Усика": отец Фьюри объяснил, почему его сын победит украинца

Фьюри-старший не сомневается, что разница в габаритах позволит британцу одержать победу в бою за "абсолюта".

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

По словам Фьюри-старшего, его сын непременно победит украинца, поскольку является одним из лучших боксеров всех времен. Он убежден, что Усик не имеет никаких шансов против британца, поскольку существенно уступает ему в габаритах.

"Тайсон входит в число величайших боксеров. Ему не нужно побеждать кролика-переростка, чтобы туда попасть. Честно говоря, это мисматч. Я видел сосиски, которые больше Усика. Тайсон уже великий боксер. Он победил Деонтея Уайлдера, Владимира Кличко и остальных топовых бойцов. Он непобедим в 33 боях, никто даже не приблизился к победе над ним.

Я говорю вам, что никто не имеет шансов победить его. Я видел всех этих боксеров, и Тайсон может избить их в полусилы. Вам нужно более двух метров роста, 127 килограммов мышц и сердце такое же большое, как тело. Если у вас этого нет, то лучше не связывайтесь с "Цыганским королем".

Усик имеет хорошую технику, хороший маленький боксер, но Тайсон – хороший большой боксер, умеющий все делать лучше, чем он. Когда все сводится к этому, то это становится односторонним боем.

Я достаточно увидел в боях Усика с Энтони Джошуа, чтобы понять, что у него нет ни одного шанса против Тайсона", – сказал Фьюри-старший в интервью talkSPORT.

Ожидается, что поединок за звание "абсолюта" в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится весной этого года. Официально дату и место боя еще не объявляли.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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