Забил гол и заработал пенальти: Ярмоленко феерит в матче Лиги Европы (видео)

Забил гол и заработал пенальти: Ярмоленко феерит в матче Лиги Европы (видео)

Украинец поразил ворота венского "Рапида" ударом головой.

Украинский полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел отличный первый тайм в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против венского "Рапида".

32-летний украинец вышел в стартовом составе "молотобойцев" и на 40-й минуте вывел свою команду вперед, головой замкнув на дальней штанге навес от Николы Влашича.

На этом подвиги Андрея не закончились. Через несколько минут Ярмоленко заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл. На перерыв английская команда ушла, ведя в счете 2:0.

До этого Ярмоленко сыграл 13 матчей за "молотобойцев" в нынешнем сезоне, в которых результативными действиями не отмечался.

Соперниками "Вест Хэма" в группе Лиги Европы, кроме "Рапида", являются "Динамо" Загреб и бельгийский "Генк". Команда Дэвида Моеса досрочно гарантировала себе выход как минимум в стыковые матчи (1/16 финала).

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