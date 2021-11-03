Заря — ЦСКА София: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

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В четверг, 4 ноября , луганская "Заря" проведет поединок 4-го тура групповой стадии Лиги конференций против болгарского ЦСКА (София).

Поединок состоится на "Славутиче-Арене" в Запорожье. Встреча начнется в 19.45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи со всеми голами и лучшими моментами матча.

В 3-м туре группового этапа Лиги конференций "Заря" в гостях победила софийский ЦСКА (1:0) , добыв первые очки в турнире. Перед этим луганская команда на выезде со счетом 1:3 проиграла норвежскому "Буде-Глимту" и разгромно уступила в Запорожье римской "Роме" ( 0:3 ).

, добыв первые очки в турнире. Перед этим луганская команда на выезде норвежскому "Буде-Глимту" и разгромно уступила в Запорожье римской "Роме" ( ). Что касается ЦСКА Софии, то они начали выступления в группе с разгромного поражения от "Ромы" в гостях (1:5), а во 2-м туре – расписали в родных стенах безголевую ничью с "Буде-Глимтом" (0:0) .

На экваторе группового этапа "Заря" (3 очка) занимает третье место группы С Лиги конференций. Лидирует "Буде-Глимт" (7 баллов). Второй идет "Рома" (6 пунктов). ЦСКА София (1) замыкает квартет.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах ЛЕ.

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