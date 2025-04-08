60 часов в ловушке: видео последних часов жизни девочки, у которой почернели глаза

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Ошеломляющие телевизионные кадры зафиксировали некоторые из последних моментов жизни маленькой девочки, трагически погибшей после того, как провела 60 часов в вулканическом селевом потоке в Колумбии. К слову, ранее фотограф, сделавший всемирно известный кадр ребенка, объяснил, почему не спас его.

Как пишет LADbible, в 1985 году небольшой городок Армеро пострадал в результате одного из самых смертоносных извержений вулкана в истории, в результате которого в южноамериканской стране погибли более 20 000 человек.

Несмотря на предупреждение за год до того, что Невадо-дель-Руис может вскоре извергнуться, местные села были оставлены на милость вулкана, который, к сожалению, нанес огромное количество долговременных убытков.

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Извержение вулкана повлекло за собой таяние ледников на горе, что привело к пирокластических селевых потоков, известных как «лахары». Четыре из этих смертоносных оползней сошли со склонов вулкана со скоростью более 50 км в час, убив более 20 000 из 29 000 жителей Армеро.

Одной из жертв стала 13-летняя Омайра Санчес Гарсон, прославившаяся на весь мир после того, как в Сети появилось фото, на котором видно, как почернели ее глаза.

Сейчас также стали вирусными видеозаписи последних минут жизни подростка, когда она осталась в селевом потоке умирать, а спасатели были беспомощны и не могли ничего сделать, кроме как утешить ее, пока она грустно ждала смерти. Они натянули на нее шину, чтобы она держалась на плаву, пока люди приносили ей сладости и напитки.

Дата публикации 18:09, 08.04.25 Количество просмотров 5 В Сети появилось предсмертное видео девочки в ловушке, у которой почернели глаза

Более 60 часов в грязи привели к тому, что ее глаза почернели, возможно, из-за длительного погружения в воду, а также из-за давления, которое оказывалось на ее тело обломками.

Омайра умерла 16 ноября, через три дня после извержения, в результате переохлаждения или гангрены, сказав: «Мама, я так сильно тебя люблю, папа, я люблю тебя, брат, я люблю тебя».

Позже дайверы обнаружили, что ноги тринадцатилетней девочки были зажаты под крышей ее дома, а руки ее покойной тети держали их.

Напомним, в Кривом Роге похоронили 15-летних Алину и Даниила, погибших от ракеты РФ на свидании.