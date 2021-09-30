Аэропорты Парижа приостановили все вылеты: какая причина

Аэропорты Парижа приостановили все вылеты: какая причина

В системе управления полетами произошел сбой.

В четверг, 30 сентября, в результате сбоя в электронной систем во всех аэропортах Парижа прекратили отправлять самолеты. Сбой удалось устранить незадолго до полудня.

Информацию об инциденте подтвердило Управление гражданской авиации Франции, сообщает AFP.

Отмечается, что на полчаса были приостановлены все вылеты из аэропортов Орли и Руасси-Шарль-де-Голль.

Напомним:

В прошлом году крупнейший аэропорт Европы и Великобритании "Хитроу" был практически парализован из-за масштабного системный сбоя. Его удалось устранить, однако это создало проблемы в расписании рейсов в течение всего дня. Например, авиакомпания British Airways отменила 90 рейсов, в основном внутренних и европейских. Некоторые самолеты отправились без багажа, а другие без пассажиров. Расписание пришлось писать на досках.

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