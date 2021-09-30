Аеропорти Парижа призупинили всі вильоти: яка причина

В системі управління польотами стався збій.

У четвер, 30 вересня, внаслідок збою в електронній систем у всіх аеропортах Парижа припинили відправляти літаки. Збій вдалося усунути незадовго до опівдня.

Інформацію про інцидент підтвердило Управління цивільної авіації Франції, повідомляє AFP.

Зазначається, що на пів години були припинені всі вильоти з аеропортів Орлі та Руассі-Шарль-де-Голль.

Нагадаємо:

Минулого року найбільший аеропорт Європи та Великої Британії "Гітроу" був практично паралізований через масштабний системний збій. Його вдалося усунути, проте це створило проблеми в розкладі рейсів протягом усього дня. Наприклад, авіакомпанія British Airways скасувала 90 рейсів, здебільшого внутрішніх і європейських. Деякі літаки вирушили без багажу, а інші без пасажирів. Розклад довелося писати на дошках.

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