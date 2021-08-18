Афганский дипломат обвинил президента-беглеца в краже 169 млн долларов

Посол Афганистана в Таджикистане назвал побег Ашрафа Гани "предательством родины и народа".

В среду, 18 августа, в посольстве Афганистана в Таджикистане состоялась пресс-конференция главы дипломатической миссии Мухаммада Зохир Агбара, на которой он, в частности, заявил о краже президентом-беглецом миллионов долларов из государственной казны.

Как сообщает местное издание "Вечерний Душанбе", афганский посол назвал побег бывшего главы государства Ашрафа Гани "предательством перед родиной и народом" и обвинил его в краже $ 169 млн из государственной казны.

В своей заметке на Facebook-странице Мухаммад Зохир Агбар написал, что посольство обратится в Интерпол с требованием арестовать "грабителей Афганистана" и передать их в международный суд, чтобы вернуть "народное богатство".

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Кроме того, посол Афганистана в Таджикистане заявил, что признает первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха, который якобы остался в стране, законным главой захваченного "Талибаном" государства.

Согласно конституции страны, после сложения полномочий и бегства Ашрафа Гани главой государства становится первый вице-президент. К слову, Амрулла Салех является этническим таджиком и вел борьбу с "Талибаном" еще в 1990-х годах, принадлежа к Северному Альянсу.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из Кабула после его захвата талибами, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Гани и его семью ОАЭ приняли на гуманитарных основаниях.

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