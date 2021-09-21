Американцы уничтожили одного из лидеров Аль-Каиды в Сирии

Авиаудар был нанесен близ города Идлиб.

Американские военные нанесли авиаудар на территории северо-запада Сирии, ликвидировав одного из высокопоставленных лидеров террористической организации "Аль-Каида".

Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 20 сентября, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, в результате авиаудара один из главарей террористической организации был успешно ликвидирован. "Удар был нанесен рядом с Идлиб по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным данным, он достиг своей цели", — сказал Кирби.

Представитель Петагону добавил, что информации о пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, что "Аль-Каида" восстанавливает свои позиции в Афганистане, где после вывода войск США власть захватили боевики террористического движения "Талибан". Такое заявление сделали в американской разведке.

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