Автобус с туристами попал в ДТП в Египте: есть погибшие

В автобусе, который разбился в Египте, ехали российские туристы.

В Египте автобус с туристами попал в ДТП, в результате которого одна туристка погибла, еще 11 получили травмы. В автобусе находились граждане России.

Об этом сообщает издание Аlmasryalyoum.

Авария произошла на трассе между Каиром и Хургадой в районе Айн-ас-Сохна. Там микроавтобус с десятью туристами, среди которых трое детей, столкнулся с легковым авто. В последнем ехало четверо египтян с водителем, который получил тяжелые травмы.

Сообщается, что пассажирами автобуса были граждане России. Двое из них от медицинской помощи отказались, остальные получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице Суэца.

Предварительно, причиной аварии было превышение скорости. Продолжается расследование.

В российском посольстве подтвердили информацию о ДТП.

Напомним, в начале мая в Хабаровском крае РФ в результате опрокидывания пассажирского автобуса в 140 км от поселка Лидога погибли три человека, в том числе две женщины и девушка 17 лет.

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