Автобус з туристами потрапив у ДТП в Єгипті: є загиблі

В автобусі, який розбився в Єгипті, їхали російські туристи.

В Єгипті автобус з туристами потрапив у ДТП, в результаті якої одна туристка загинула, ще 11 отримали травми. В автобусі перебували громадяни Росії.

Про це повідомляє видання Аlmasryalyoum.

Аварія сталася на трасі між Каїром і Хургадою в районі Айн-ас-Сохна. Там мікроавтобус з десятьма туристами, серед яких троє дітей, зіткнувся з легковим авто. В останньому їхало четверо єгиптян з водієм, який отримав важкі травми.

Повідомляється, що пасажирами автобуса були громадяни Росії. Двоє з них від медичної допомоги відмовилися, інші отримали травми різного ступеня тяжкості й нині перебувають в лікарні Суеца.

Попередньо, причиною аварії було перевищення швидкості. Триває розслідування.

У російському посольстві підтвердили інформацію про ДТП.

Нагадаємо, на початку травня у Хабаровському краї РФ внаслідок перекидання пасажирського автобуса в 140 км від селища Лідога загинули троє людей, зокрема дві жінки і дівчина 17 років.

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