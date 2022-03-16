Байден считает Путина военным преступником: видео

Президент США заявил, что Украина получит новое оружие.

Президент США Джо Байден считает президента Российской Федерации Владимира Путина военным преступником.

Соответствующее видеозаявление Байдена во время общения с журналистами опубликовал репортер телеканала CNN Кевин Липтак в Twitter.

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”Он военный преступник”, — заявил Байден.

Biden says he believes Putin is a “war criminal” pic.twitter.com/wUxm0lOuEu — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 16 марта 2022

Напомним, в среду, 16 марта, президент США Джо Байден заявил, что Украина получит новое оружие. В целом США предоставляют Украине оружие на 800 млн долларов.

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