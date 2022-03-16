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Байден вважає Путіна воєнним злочинцем: відео

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Байден вважає Путіна воєнним злочинцем: відео

Президент США заявив, що Україна отримає нову зброю. 

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає президента Російської Федерації Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Відповідне відео заяви Байдена під час спілкування з журналістами опублікував репортер телеканалу CNN Кевін Ліптак у Twitter.

”Він воєнний злочинець”, - заявив Байден.

Нагадаємо, у середу, 16 березня, президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає нову зброю. Загалом, США надають Україні зброю на 800 млн доларів.

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