Байден вважає Путіна воєнним злочинцем: відео

Президент США заявив, що Україна отримає нову зброю.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає президента Російської Федерації Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Відповідне відео заяви Байдена під час спілкування з журналістами опублікував репортер телеканалу CNN Кевін Ліптак у Twitter.

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”Він воєнний злочинець”, - заявив Байден.

Biden says he believes Putin is a “war criminal” pic.twitter.com/wUxm0lOuEu — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) March 16, 2022

Нагадаємо, у середу, 16 березня, президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає нову зброю. Загалом, США надають Україні зброю на 800 млн доларів.

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