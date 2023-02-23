Байден споткнулся при посадке на самолет в Варшаве: что произошло (видео)

В Белом доме объяснили, что было очень ветрено.

Президент США Джо Байден после трехдневного визита в Европу вечером 22 февраля вылетел в Штаты. Во время посадки в самолет в аэропорту Варшавы произошел небольшой инцидент – американский лидер споткнулся на лестнице.

Об этом сообщают польские СМИ и Fox News.

Польские журналисты сообщают, что колонна Байдена отправилась из Президентского дворца после 17 часов по местному времени и двигалась по улицам Варшавы около 20 минут.

Затем Байден вышел из лимузина и поднялся по лестнице ко входу в самолет Air Force One. Впрочем, Байден попал в небольшой конфуз во время восхождения. Почти на вершине лестницы он споткнулся, но не упал и спокойно вошел внутрь самолета.

Фото: Polsat News

После этого он вернулся и помахал польским чиновникам, собравшимся на взлетной полосе.

Air Force One взлетел со взлетно-посадочной полосы в 17:51. Указывается, что он слегка задержался.

В Белом доме уже отреагировали на инцидент, сказав, что Байден чувствует себя хорошо.

"На улице очень ветрено. Я чуть не упала, поднимаясь по лестнице. Он чувствует себя на 100% хорошо", — сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Ничего другого, как ошибочный шаг на лестнице", — добавила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

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Напомним, президент США Джо Байден в канун годовщины полномасштабного наступления РФ на Украину совершил визит в Киев (20 февраля), а на следующий день (21 февраля) в Варшаве встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Байден также выступил с речью к польскому народу в центре Варшавы.

В Варшаве Джо Байден заявил, что "Киев стоит и будет стоять". По его словам, "Украина никогда не станет победой России". Байден заверил, что "Россия заплатит цену за свои преступления и совершившие преступления должны быть наказаны".

22 февраля президент США принял участие в саммите "Бухарестской девятки" (B9), то есть стран восточного фланга НАТО. На саммите также присутствовал глава НАТО Йенс Столтенберг.

Известно, что Байден приехал в Киев и оставил его на поезде "Укрзализныци". В общей сложности американский президент провел в поезде около 20 часов.

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