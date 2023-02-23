Байден спіткнувся під час посадки на літак у Варшаві: що сталося (відео)

У Білому домі пояснили, що було дуже вітряно.

Президент США Джо Байден після триденного візиту до Європи увечері 22 лютого вилетів до Штатів. Під час посадки в літак в аеропорту Варшави стався невеликий інцидент - американський лідер спіткнувся на сходах.

Про це повідомляють польські ЗМІ та Fox News.

Польські журналісти повідомляють, що колона Байдена вирушила з Президентського палацу після 17-ї години за місцевим часом і рухалася вулицями Варшави близько 20 хвилин.

Потім Байден вийшов із лімузина і піднявся сходами до входу в літак Air Force One. Втім, Байден потрапив у невеликий конфуз під час сходження. Майже на вершині сходів він спіткнувся, але не впав і спокійно зайшов усередину літака.

Фото: Polsat News

Після цього він повернувся і помахав польським чиновникам, які зібралися на злітній смузі.

Air Force One злетів із злітно-посадкової смуги о 17:51. Вказується, що він трохи затримався.

У Білому домі вже відреагували на інцидент, сказавши, що Байден почувається добре.

"На вулиці дуже вітряно. Я ледь не впала, піднімаючись сходами. Він почувається на 100% добре", — сказала журналістам прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Нічого іншого, як помилковий крок на сходах", — додала директорка із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден напередодні річниці повномасштабного наступу РФ на Україну здійснив візит до Києва (20 лютого), а наступного дня (21 лютого) у Варшаві зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Байден також виступив із промовою до польського народу у центрі Варшави.

У Варшаві Джо Байден заявив, що "Київ стоїть, і буде стояти". За його словами, "Україна ніколи не буде перемогою Росії". Байден запевнив, що "Росія заплатить ціну за свої злочини й ті, хто вчинив злочини, повинні бути покарані".

22 лютого президент США взяв участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" (B9), тобто країн східного флангу НАТО. На саміті також був присутній голова НАТО Єнс Столтенберг.

Відомо, що Байден приїхав до Києва та залишив його поїздом "Укрзалізниці". Загалом американський президент провів у потязі близько 20 годин.

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