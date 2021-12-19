Бросали камни в пограничников: нелегалы пытались прорваться через границу

Форсировали границу 20 человек.
Мигранты еще раз пытались силой прорваться через белорусско-польскую границу.
Об этом в Twitter сообщил Пограничный караул Польши.
Отмечается, что 18 декабря пересечь границу пытались 76 человек. Некоторые из них пытались забрасывать пограничников камнями.
"На участке около Черемхи группа из 20 человек силой форсировала границу, бросая камни в польские службы. Все люди задержаны", — говорится в сообщении.
Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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