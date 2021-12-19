Кидали каміння у прикордонників: нелегали намагалися прорватися через кордон

Форсували кордон 20 осіб.
Мігранти вкотре намагалися силою прорватися через білорусько-польський кордон.
Про це у Twitter повідомила Прикордонна варта Польщі.
Зазначається, що 18 грудня перетнути кордон намагалися 76 осіб. Дехто з них намагалися закидати прикордонників камінням.
"На ділянці біля Черемхи група з 20 осіб силою форсувала кордон, кидаючи каміння в польські служби. Всі люди затримані", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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