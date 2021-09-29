Как животное попало в аэропорт — неизвестно.
Черепаха заблокировала работу международного аэропорта Токио.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.
Один из пилотов заметил ее на взлетной полосе и сообщил об этом диспетчеров. Пока животное спасали, а на это ушло около 15 минут, — перенесли вылет пяти рейсов.
После этого черепаху взвесили и обмеряли. Результат: весит она около двух килограмм, а длиной 30 сантиметров. Как животное попало в аэропорт — неизвестно. Одна из версий — приползла с ближайшего водоема. По крайней мере именно туда ее и выпустили после всех приключений.