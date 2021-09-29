Как животное попало в аэропорт — неизвестно.

Черепаха заблокировала работу международного аэропорта Токио.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.

Один из пилотов заметил ее на взлетной полосе и сообщил об этом диспетчеров. Пока животное спасали, а на это ушло около 15 минут, — перенесли вылет пяти рейсов.

После этого черепаху взвесили и обмеряли. Результат: весит она около двух килограмм, а длиной 30 сантиметров. Как животное попало в аэропорт — неизвестно. Одна из версий — приползла с ближайшего водоема. По крайней мере именно туда ее и выпустили после всех приключений.

Новости мира: черепаха заблокировала работу международного аэропорта Токио

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